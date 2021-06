MPF pede que Sikêra Júnior pague R$ 2,2 milhões por discurso de ódio às mulheres

O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou na última sexta-feira (4) uma ação cívil pública pedindo que o apresentador Sikêra Júnior seja condenado a pagar R$ 2,2 milhões em "dano moral coletivo decorrente de discurso de ódio às mulheres". As informações são do jornal O Globo.

A ação apresentada pelo MPF se refere a um episódio ocorrido em 5 de junho 2018, quando o âncora teria usado expressões racistas e misóginas para se referir a uma mulher negra, presa sob custódia do estado da Paraíba.

Por conta disso, o MPF quer que Sikêra indenize em R$ 200 mil a mulher e pague mais R$ 2 milhões a entidades feministas ou de direitos humanos. O órgão também pede que o apresentador seja condenado a se retratar nas redes sociais e na TV Arapuan, emissora na qual as ofensas teriam sido transmitidas.

A gravação com o momento da ofensa pode ser encontrado nas redes sociais. Nela, o apresentador, ao se referir a mulher, diz que ela tem "venta de jumenta".

"O desígnio do réu é claramente escarnecer a personalidade de uma mulher em situação de vulnerabilidade social (pobre, vítima das drogas e com a liberdade cerceada) que sequer pôde exercer seu direito de resposta, por estar sob custódia do Estado”, apontou o Ministério Público Federal na ação.

Em um segundo momento, de acordo com o MPF, Sikêra também faria ofensas a todas as mulheres ao afirmar mais de uma vez que "mulher que não pinta a unha é sebosa". Desse modo, para o MPF, ele teria ferido a dignidade tanto da mulher a quem ofendia, e que teve seu rosto exibido em um telão, quanto à coletividade das pessoas do sexo feminino.