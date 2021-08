MPT abre inquérito para investigar morte de terceirizado da Embasa em obra

O Ministério Público do Trabalho abriu um inquérito nesta terça-feira (31) para investigar as responsabilidades trabalhistas pelo acidente que matou um trabalhador soterrado em uma obra de esgotamento sanitário em Itinga, Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

O acidente aconteceu na noite de ontem, vitimando Nilton de Jesus Santos, de 22 anos. Ele trabalhava havia 30 dias para a LPX Lander, terceirizada que presta serviços para a Embasa.

Cerca de dez operários estavam no local, por volta das 20h50, quando o acidente aconteceu. Eles trabalhavam em uma tubulação na Rua Dr. Gerino Souza Filho, quando a água começou a subir muito rápido. Houve deslizamento de terra, atingindo três trabalhadores.

Moradores ajudaram no resgate e dois dos trabalhadores foram retirados. Nilton ficou preso. Segundo informações preliminares do MPT, no local havia um equipamento de contenção para evitar soterramento, mas ele não foi usado. Testemunhas dissera também que os trabalhadores não usavam cinto de segurança, nem cordas.

O caso é investigado pela 27ª Delegacia, de Itinga. Um laudo será feito pelo Departamento de Polícia Técnica. A Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT-BA) também foi acionada para realizar estudo que determine as causas do acidente e eventuais descumprimentos de normas de saúde e segurança do trabalho. Todos esses materiais serão usados no inquérito do MPT.

A Embasa lamentou a morte do trabalhador, em nota, e disse que vai também fazer uma investigação para apurar as responsabilidades no caso. Afirmou ainda que ajuda a investigação policial e está prestando apoio à família da vítima. Nilton deixou dois filhos.