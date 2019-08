MTV divulga lista de celebridades que participarão do 'De Férias com o Ex'

Após algum suspense, finalmente a MTV divulgou, nesta quinta-feira (22), a lista de participantes do "De Férias com o Ex Brasil: Celebs”. A nova temporada do reality show terá famosos e influenciadores.

Entre os destaques, estão a ex-BBB Hana Khalil, Leo Picon e MC Rebecca. O time ainda tem ex-participantes do “De Férias com o Ex Brasil” e outros reality shows. As gravações ocorrerão numa luxuosa casa em Trancoso, no Sul da Bahia.

O “De Férias com o Ex Brasil: Celebs” ainda não tem data de estreia, mas a previsão é que o reality seja lançado em outubro.

Veja abaixo a lista de participantes:

Fabio Beltrão (ator)

Túlio Rocha (influenciador)

Rafaela Porto (ex-“The Voice”)

Cinthia Cruz (atriz)

Flávio Nakagima (surfista amigo de Gabriel Medina)

Hana Khalil (ex-BBB)

Stefani Bays (ex-“De Férias com o Ex Brasil”)

Any Borges (DJ)

Leo Picon (influenciador)

Lipe Ribeiro (ex-“De Férias com o Ex Brasil”)

Gui Araújo (ex-“De Férias com o Ex Brasil”)

MC Rebecca (cantora)