Mudança de rumos: instrutora de Yoga detalha busca pelo próprio negócio

Em 2017, a publicitária Thaís Paixão trabalhava com o que amava. Apesar disso, a falta de rotina, o trabalho extenuante aos finais de semana, feriados e com viagens constantes começou a cobrar um preço na forma de adoecimento físico. No início, foram os problemas intestinais, em seguida, a coluna cervical e lombar começaram a provocar dores incompatíveis com o problema que tinha e, em seguida, veio o esgotamento emocional.

“Havia acabado de retornar das férias e da minha lua de mel e fui informada que faria uma nova viagem sem data para voltar. Argumentei da minha condição de saúde e não adiantou. Conversei com o meu companheiro e percebi que estava na hora de parar. Comuniquei que não viajaria e fui desligada da produção de eventos da governadoria, onde dediquei dez anos da minha vida”, contou Thaís durante a realização do programa ao vivo Empregos e Soluções dessa quarta-feira (18), na página do Jornal Correio, no Instagram.

Thais Paixão fez questão de abordar como a dinâmica do trabalho anterior havia adoecido o físico e o emocional e como precisou vencer as amarras para superar (Foto: Reprodução)

Sem economizar nos detalhes e fazendo questão de explicar como foi angustiante se livrar das amarras de uma relação dedicada ao trabalho e à carreira, Thaís lembrou que, mesmo sabendo que precisava cuidar da saúde, a preocupação excessiva com o futuro maltratou bastante até ela se curar e, à partir daí, começar a trabalhar como instrutora de Yoga e empreender na área das terapias integrativas com o projeto Ilumine-se (@ilumineseyoga) .

Desafios

“Todo o dinheiro que tinha guardado investi na contratação dos profissionais de saúde que passaram a cuidar de mim e no curso avançado de Yoga que, era uma prática que já fazia por indicação médica para tratar enxaquecas”, lembra. Depois da demissão, Thaís passou dois meses sem saber o que faria da vida e decidiu entrar num grupo de negócios do condomínio onde morava para descobrir o que faltava oferecer.

“Vi que ninguém vendia comida saudável, mas eu não gostava de cozinha. Foi então que comecei a me mobilizar para oferecer uma vivência de Yoga, tomando cuidado para não criar associação com religião, pois há muitos evangélicos no condomínio”, contou a Flávia Paixão, salientando que, semanalmente, preparava e afixava pessoalmente os comunicados.

Thais ressaltou que, apesar de não ter o mesmo padrão financeiro, hoje, vive muito mais feliz e consciente do que deseja para a vida pessoal e profissional (Foto: Reprodução)

Com o passar dos meses, ela começou a realizar aulas no condomínio que morava e nos condomínios vizinhos, em escolas, empresas e começou a preparar imersões em Yoga. “No final de semana que antecedeu o início da quarentena, fomos para Imbassaí e realizamos um encontro ótimo. Não tivemos lucro, mas pagamos tudo e a realização deixou um sabor de quero mais em quem participou”, disse a instrutora.

Recomeços

Foi nos primeiros meses da pandemia que Thais se deu conta que o que ela tinha, na verdade, era um negócio e que ela era empresária. “Já possuía CNPJ e estava inscrita como MEI, mas a contratação de uma consultoria financeira foi o que permitiu ganhar um outro olhar sobre o meu negócio e isso, além de ter organizado tudo que estava fora do lugar, também me empoderou para compreender como cobrar e precificar meus serviços”, esclareceu.

A empresária fez questão de lembrar que quando deixou a produção de eventos já tinha 40 anos e nunca imaginou que, àquela altura da vida, mudaria completamente de trajetória. “Se pudesse deixar uma dica ou conselho, diria que nunca é tarde para começar e que é preciso acreditar e apostar nessa luz interior que todos temos”, finalizou. Assista.



Vale lembrar que, semanalmente, o programa Empregos e Soluções apresenta história de empreendedores que vão inspirar quem já está empreendendo ou aquelas pessoas que, assim como Thaís esteve, estão buscando um caminho.