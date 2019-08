Mudou de emprego? Veja dicas para se adaptar à nova empresa

Em 2011, a jornalista Ayeska Azevedo deixou o trabalho de repórter numa empresa de comunicação em Salvador e embarcou para Brasília a fim de coordenar uma equipe de comunicação na esfera federal. O desafio, naquele momento, não eram as responsabilidades ou a chefia de um grupo de 25 pessoas, mas ter deixado a família na capital baiana.

“Na época, meu filho mais velho estava com 19 anos e a mais nova com 11, ambos em idade escolar. Não fosse o apoio do marido, dificilmente teria conseguido passar um ano fora”, lembra.

Quando retornou a Salvador, ela estava exaurida com as viagens semanais e o cansaço de ter duas residências distintas. “Certa vez, cheguei ao aeroporto um dia antes da viagem marcada e compreendendo que tinha atingido o limite”, conta.

Reunindo a mesma coragem que teve para ir, ela voltou na semana seguinte sem ter certeza do futuro profissional. “Em trinta segundos, conversando com amigos nas redes sociais, vi uma oportunidade e não pensei duas vezes”, relata. Embora as decisões não tenham sido fáceis, ela diz que o importante é ter um olhar positivo para o novo, afinal, mudar de trabalho, de rotina e de colegas é sempre um desafio grande e, por vezes, bem estressante, mas a mudança não precisa ser desagradável ou uma experiência traumática.

Observar e atuar

Para o terapeuta e coach de carreiras Victoriano Garrido, ao entrar no novo trabalho, vale observar bem onde se está chegando, prestando atenção no ambiente, na estrutura de poder e a cultura daquela organização. “Procure usar de inteligência emocional nesse primeiro momento. Pratique o ‘é melhor ser feliz do que ter razão’”, orienta.

Com uma postura parecida, o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), Wladimir Martins, salienta que os processos de seleção ainda não levam em consideração a apresentação da cultura da empresa para que o candidato possa avaliar se aquele universo atende suas expectativas e se ele pode se adaptar àquela realidade. “Como isso não é considerado, não raro, depois de pouco tempo, vem a decepção de ambas as partes”, observa.

Simpatia sempre

A sugestão dos especialistas é que antes de aceitar ou se candidatar a uma vaga deve-se investir um tempinho para conhecer a história e os costumes do ambiente onde quer trabalhar. Para os que foram selecionados, vale a adoção de uma atitude simpática expressa pelo cuidado de conhecer um pouco mais o ambiente de trabalho e se mostrar receptivo e diligente com os novos colegas.

Para Martins, o ideal seria que cada novo funcionário passasse por um processo de adaptação antes de ser colocado para assumir as funções para que foi contratado. “Infelizmente, esse é cuidado que os departamentos de RH desconsideram. Na verdade, RHs e gestores precisariam fazer esse processo de inclusão, pois, em muitas situações, as equipes estão sofrendo a perda de um colega e isso interfere na dinâmica desse grupo”, esclarece.

Outra sugestão importante é não ter vergonha de perguntar sobre a função, sobre o que se espera, quais as regras e procedimentos para executar a atividade. “É muito importante chegar sem arrogância, mostrando que se quer fazer parte da equipe”, completa o presidente da ABRH.

História pessoal

Wladimir Martins, da ABRH, faz questão de pontuar que no processo de criação de laços é muito importante lançar mão das histórias pessoais de cada um. “Quanto mais você conhece a história da pessoa mais se estabelece um canal de empatia. Essa comunicação aberta amplia o entrosamento”, orienta. Martins salienta ainda a importância de alinhar o perfil de cada um ao contexto onde se vai atuar.

Já o professor Garrido sugere que sempre se procure dar o melhor na execução das tarefas. “A primeira impressão é a que fica e um bom ‘arriar de malas’ funciona tão bem quanto qualquer bom currículo”, sugere, lembrando que a simpatia é uma ferramenta eficaz para essa chegada. “Sorrisos abrem portas”, finaliza.





RELATO: Juha Vasku

'Logo conquistei a confiança e o respeito dos clientes', afirma Juha

(Foto: Arquivo CORREIO)

Adaptar-se Eu trabalhava como ilustrador e diagramador e a morte de minha mãe, na Finlândia, me obrigou a deixar o emprego e passar uma temporada lá. Fui morar na cidade do interior, onde ela morava, e não tinha quase opções de emprego. Então, fiz um curso rápido de segurança e comecei a trabalhar. Na Finlandia, a cultura do álcool é muito forte, então todo bar é obrigado, por lei, a ter seguranças, e foi num bar que comecei. O trabalho consistia, basicamente, em vigiar pra que menores de idade não entrassem, que aqueles que já estavam embriagados também não, botar para fora aqueles que também já tinham bebido demais e, claro, apartar e expulsar os brigões. A mudança foi enorme: de fazer arte num jornal a ser babá de gente grande. No começo, foi bem estressante, mas com o tempo melhorou, principalmente porque, diferentemente, dos seguranças finlandeses, bem truculentos e sem paciência, procurei trabalhar mais do jeitinho brasileiro e logo conquistei a confiança e o respeito dos clientes. Com os colegas, não foi difícil, porque saíram algumas matérias sobre o meu passado em revistas e eles, desde o início, me respeitaram, tornei-me meio como um paizão para eles, era o que eles diziam. Creio que meu desempenho foi muito bom porque até hoje comentam que nunca teve um segurança como eu pelos bares que passei.





DICAS PARA SE ADAPTAR A UM NOVO EMPREGO

Cultura organizacional Saiba onde voce está pisando. Conhecer o ambiente, estrutura de poder e a cultura, que são as normas não escritas, é chave para uma boa adaptação.

Melhor versão Dê o seu melhor. Saiba que a primeira impressão é a que fica e que um bom “arriar da mala” será sempre fundamental.

Humildade Tenha uma postura de humildade. Nada de querer já ir mudando tudo e desnudando o Rei Otimismo Fé no novo e pensamento positivo. Visualize seu sucesso nesse novo emprego. Bons pensamentos atraem boas energias.