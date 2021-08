‘Muito ansiosa’, relata jovem de 17 anos que vai se vacinar nesta segunda-feira (23) 

Foram 17 meses de espera para o tão esperado dia da vacina contra a covid-19. Nesta segunda-feira (23), a estudante do Instituto Federal da Bahia (Ifba) Júlia Vitória de Sousa e outros 3 mil jovens são esperados nos postos de saúde de Salvador. O público-alvo desta segunda contempla os adolescentes entre 12 e 17 anos, com comorbidades e/ou deficiência permanente.

“Estou muito ansiosa, porque vacinas salvam vidas. Com a vacinação, a gente pode alcançar uma situação de melhora no país e a vacina, para mim, é o único meio, já que a população não é tão consciente”, conta Júlia, de 17 anos. Ela e sua família ainda estão invictos de contaminação pelo novo coronavírus, mas, a vacina, só faltava ela. A primeira dose também representa uma perspectiva de voltar à vida normal.

“Minha vida desde a pandemia era uma rotina apertada, acordava cedo e chegava tarde do colégio, fazia academia, coisa que não faço mais hoje, e ela também me deixou muito desanimada em muitos aspectos. Tirou minha vontade de estudar, porque, querendo ou não, a interação dentro da sala de aula é fundamental”, desabafa Júlia.

Antes de ir vacinar, é preciso estar atento aos horários, que estão diferenciados de acordo com o ponto de vacinação - veja todos no final da matéria. Além dos novinhos e novinhas, acontecerá a repescagem da primeira dose para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e para as gestantes e puérperas. Haverá ainda segunda dose da Oxford, Pfizer e Coronavac.

Para saber se tem direito à vacina, é preciso conferir o nome no site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) - www.saude.salvador.ba.gov.br. Caso o adolescente não possua o cadastro no site da SMS, é necessário levar, ao ponto de imunização, obrigatoriamente, relatórios ou exames médicos que comprovem a comorbidade e/ou deficiência permanente do adolescente, além de ser residente de Salvador. Nos postos e drives-thru, haverá médico para realizar o cadastro no site da SMS.

A desempregada Fernanda Carvalho, de 26 anos, estará na fila dos postos desta segunda. Ela deixou de ir vacinar no dia reservado à sua idade porque ficou com medo das reações que poderia ter. Que ela saiba, não pegou covid-19 até agora.

“Estou com muito medo da reação, porque alguns amigos que tomaram tiveram algumas reações e, quando chegou minha idade, foi numa segunda, eu iria viajar na quarta. Fiquei com medo da reação impossibilitar a viagem, então deixei para vacinar somente quando voltasse. Como voltei esse final de semana, amanhã estou indo, com meu namorado”, explica Fernanda.

Próximos da fila: adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades

Os próximos da fila são os adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades. Segundo estimativa da SMS, são em torno de 197 mil pessoas. Uma delas é o estudante Victor Cosme, de 17 anos. “Estou bastante ansioso, porque vai ser uma dose de esperança de que tudo isso está acabando e que dias melhores virão, além de me sentir mais seguro, embora a gente saiba que, mesmo com a vacinação, tem que manter todos os cuidados”, desabafa Cosme.

Desde o início da pandemia, o jovem se privou de viagens, encontro com os amigos e aulas presenciais. “Desde que iniciou a pandemia, minha vida está sendo delicada e cuidadosa, tentando seguir todos os protocolos. O que mudou bastante foi o convívio e contato com as pessoas, os abraços, que diminuíram bastante e sair com os amigos, jogar bola frequentemente e viajar”, conta.

Os vacinados com a primeira dose e dose única, em Salvador, somam 1.807.571 pessoas, de acordo com o vacinômetro da SMS. Isso representa 95,1% da população adulta, acima de 18 anos, e 62,6% do total de habitantes. Com a segunda dose, ou seja, completaram o esquema vacinal, 793.237 soteropolitanos. Isso equivale a 41,7% dos maiores de 18 anos e 27,5% do total de habitantes.

Confira os pontos de vacinação desta segunda-feira (23):

1ª DOSE

ADOLESCENTES COM COMORBIDADES E/OU DEFICIÊNCIA PERMANENTE COM CADASTRADO NA SMS

08h às 16h

Drive-thru: 5º Centro de Saúde (Barris).

Pontos fixos: 5º Centro de Saúde (Barris) e USF Plataforma.

8h às 14h

*Ponto fixos: Instituto de Organização Neurológica da Bahia (ION) Bahia; APAE (Pituba); Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral (NACPC); Associação de Amigos dos Autistas da Bahia (AMA).

12 A 17 ANOS COM COMORBIDADE E/OU DEFICIÊNCIA SEM CADASTRO NA SMS

8h às 14h

Pontos fixos: Apae (Pituba); Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral (NACPC); Associação de Amigos dos Autistas da Bahia (AMA).

PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 18 ANOS - 8h às 16h

Drives-thru: Faculdade Universo (Avenida ACM), Arena Fonte Nova (Nazaré), Vila Militar (Dendezeiros), Universidade Federal da Bahia - Campus Ondina, Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Unijorge (Paralela) e Universidade Católica de Salvador (Pituaçu).

Pontos fixos: USF Santa Luzia, USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos II), UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Fernando Filgueiras (Cabula VI), Universidade Católica de Salvador (Pituaçu), Unijorge (Paralela), USF Imbuí, USF Pirajá, USF Cajazeiras V e Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros).

GESTANTES E PUÉRPERAS

Obedecendo nova recomendação do Ministério da Saúde somente poderão buscar os pontos de imunização, as grávidas e puérperas (até 45 dias pós-parto) que tiverem prescrição médica para receber a vacina.

Para ter acesso ao imunizante, todas as gestantes e puérperas devem ter idade igual ou superior a 18 anos, estar com os nomes no site da SMS e, no ato da vacina, apresentar documento oficial de identificação com foto, além de:

Gestantes: devem também apresentar, obrigatoriamente, cópia impressa da prescrição médica.

Puérperas: devem também apresentar, obrigatoriamente, cópia impressa da prescrição médica e Declaração de Nascidos Vivos (DNV) ou certidão de nascimento do bebê.

OBS: Está suspensa a vacinação para gestantes e puérperas com os imunizantes Oxford/Astrazeneca e Janssen.

PONTOS DE VACINAÇÃO PARA GESTANTES E PUÉRPERAS: 8h às 16h

Drives-thru: Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos) e Universidade Católica do Salvador (Pituaçu).

Pontos fixos: Universidade Católica do Salvador (Pituaçu) e USF Vila Matos - Rio Vermelho (EXCLUSIVO).

2ª DOSE OXFORD – 8h às 16h

As pessoas que estão com a data de reforço da vacina contra a Covid-19 da Oxford programada para até o dia 26 de agosto já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.

Drive-thrus: FBDC Cabula e Barradão (Canabrava).

Pontos fixos: Barradão (Canabrava), USF Vista Alegre, USF Vila Nova de Pituaçu, USF Colinas de Periperi e UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras).

2ª DOSE CORONAVAC – 8h às 16h

Amanhã todas as pessoas que estão com a data de reforço da vacina contra a Covid-19 da CoronaVac programada para até o dia 23 de agosto já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.

Drive-thru: Uninassau (Avenida Magalhães Neto).

Pontos fixos: USF Curralinho e USF Tubarão.

2ª DOSE PFIZER – 8h às 16h

As pessoas que estão com a data de reforço da vacina contra a Covid-19 da Pfizer programada para até o dia 26 de agosto já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.

Drive-thrus: Shopping Bela Vista, Shopping da Bahia, Parque de Exposições (Paralela) e FBDC Brotas.

Pontos fixos: FBDC Brotas, USF Sérgio Arouca (Paripe), USF Cajazeiras X, USF Vale do Matatu, USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), UBS Eduardo Mamede (Mussurunga), CSU Pernambués e USF Federação.

*Com a orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro