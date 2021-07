Mulher acusada de contratar morte do ex por R$ 5 mil é presa na Bahia

Uma mulher acusada de mandar matar o ex e o homem que executou o crime foram presos nesta segunda-feira (19) na zona rural da cidade baiana de Barra. Um adolescente de 16 anos acusado de envolvimento também foi apreendido.

André Barbosa Oliveira foi assassinado no último dia 13, no povoado de Viana. “Estivemos no local e encontramos o corpo da vítima com várias lesões provocadas por arma branca. Iniciamos as investigações e realizamos incessantes buscas para localizar os suspeitos”, explicou o delegado Jenivaldo Rodrigues Ataíde Santos.

Segundo o delegado, a mandante ofereceu R$ 5 mil como pagamento pelo crime. Os dois suspeitos pela morte de André ainda usaram cocaína juntos antes de executarem a vítima. O valor prometido não foi pago.“Os suspeitos informaram que um dia após o homicídio foram cobrar o dinheiro ofertado pela mandante e ela disse que ainda não tinha, pedindo um tempo para conseguir a quantia", explica o delegado.

A polícia ainda investiga o que motivou o crime. A mandante e o homem preso estão à dispoição da Justiça. O adolescente foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude.