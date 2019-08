Mulher casada ameaça processar sertanejo após beijo e volta atrás: 'Virei chacota'

Depois de dar um beijo em cima do palco no cantor sertanejo Thullio Milionário, a vida de Luciene Borges virou de cabeça para baixo. Os dois estavam no show do cantor em Mauriti, no interior do Ceará. Dançaram em cima do palco e depois veio o beijão. Só que tem um detalhe: Luciene é casada. Depois da cena, ela acusou o cantor de forçar a situação e o ameaçou de processo. Um dia depois, contudo, Luciene gravou um vídeo no Instagram voltando atrás, dizendo que o beijo foi consensual e pedindo desculpa ao marido.

Logo depois do show, que acontecem em 26 de julho, Luciene edu entrevista à TV Cidade Web em que afirmou que sua vida tinha virado um caos.

"Esses 25 segundos de beijo transformaram minha vida num verdadeiro caos. Estou vivendo um inferno. Muita gente me criticando, me humilhando. Virei motivo de chacota na minha cidade", disse. "Estou em busca dos meus direitos porque pedi que ele retirasse o vídeo. Pretendo mover uma ação contra o artista e contra a banda", completou.

Agora ela foi às suas próprias redes sociais para dizer que o beijo aconteceu "de livre e espontânea vontade". "Estou aqui para esclarecer sobre a entrevista. Eu fui muito julgada por causa disso e estou aqui para falar a verdade sobre o que aconteceu. Eu já estava em um momento frágil, triste por ter subido no palco e beijado o cantor Thullio Milionário, do qual - quero esclarecer aqui - eu subi de livre e espontânea vontade, beijei, também, de livre e espontânea vontade... Jamais ele me pegou à força, em momento nenhum", afirmou ela, nos stories.

Ela tentou explicar sua entrevista. "Eu já estava sofrendo, porque estava a ponto de perder meu marido e meu filho, meu coração estava... Eu nem sei explicar... Os dias piores da minha vida foram esses que têm passado. Uma certa pessoa se aproveitou do meu estado e da minha fragilidade e me fez fazer essa gravação e falar aquilo".

Luciene se desculpou com o sertanejo e com sua família.

"Então, estou aqui para pedir desculpa para o Thullio, por tê-lo envolvido nesta situação, e para pedir perdão para meu marido e meu filho. Ele é uma criança inocente, não merece passar por isso. E as pessoas julgam demais, sem conhecer quem é a gente, sem conhecer o dia a dia, o que a gente passa, as pessoas não têm amor ao próximo", encerrou.

Shows

Thullio tem costume de dançar com mulheres - e beijá-las - durante seus shows. Ele publica esses momentos depois em suas redes sociais. Luciene contou inicialmente que avisou ao cantor que era casada e mesmo assim ele teria forçado a situação.

"Vocês podem reparar pelo vídeo que eu viro um pouco a cabeça e ele aproveita a oportunidade e me beija. Parecia que eu estava gostando, mas não. Tentei várias vezes sair, mas ele segurava minha cabeça com bastante força", declarou.

O vídeo deixou a vida do marido também complicada. "Muita gente chama ele de corno. Não considero uma traição porque eu fui para a festa e o avisei que eu ia", diz.

Thullio se defendeu desde o início pedindo que as pessoas vissem o vídeo e julgassem. "É muita palhaçada um negócio desses. Está todo mundo me mandando a entrevista dessa mulher dizendo que eu forcei ela a me beijar. Assim que eu subi no paco ela era a primeira pessoa que estava lá, 'ó, quero dançar forró beijando, viu?'. Na primeira música ela entrou", se defendeu.