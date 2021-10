Mulher dá à luz bebê de 6,3 kg e mais de 60 cm nos EUA;

Um bebê nasceu com 6,3 kg e mais de 60 centímetros no Arizona, nos EUA, no começo do mês. Segundo a mãe, ele se tornou "uma pequena celebridade".

"Ele é o assunto do hospital", escreveu a mãe coruja Cary Patonai em uma rede social. Ela também já deu entrevistas para imprensa dos EUA desde que deu à luz.

Finnley nasceu em um parto cesárea quando a mãe estava na 38ª semana de gravidez. Ele usa roubas de um bebê de 6 a 9 meses.

O hospital onde o garoto nasceu teve que comprar flradas especiais porque não tinham nenhuma grande o suficiente para Finnley. O médico contou que esse foi o maior bebê de um parto que fez em 27 anos na profissão.

Cary já é mãe de outros dois meninos, Devlen e Everett, que nasceram pesando 3,6 kg e 5 kg.

O bebê nasceu no último dia 5 e passou uma semana na UTI, mas já foi liberado e voltou para casa da família. Já no lar, os pais tiveram que comprar mais roupas para o garotão, porque as peças de recém-nascido que tinham preparado acabaram ficando pequenas.

"Meu médico vai pesquisar e ver o que podemos fazer, realmente achamos que quebramos um recorde!", diz a mãe.