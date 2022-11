Mulher de 34 anos é resgatada de situação de cárcere privado em Jequié

Uma mulher de 34 anos foi resgatada de uma situação de cárcere privado na noite de sexta-feira (25), na cidade baiana de Jequié. Equipes da Operação Ronda Maria da Penha (ORMP) foram até o local depois de denúncias que a vítima era mantida à força no local, além de sofrer agressões por parte do marido.

Segundo a comandante da unidade, tenente Patrícia Oliveira, as informações sobre a violência doméstica partiram da Defensoria Pública, parceira da unidade na Rede de Proteção à Mulher Vítima de Violência.

“Solicitei que a nossa guarnição fosse até a localidade do Parque das Algarobas e, ao chegar lá, foi constatado que ela estava trancada com o auxílio de grades. Nós quebramos as trancas e a tiramos de lá”, diz a PM.

A mulher confirmou que sofria agressões físicas e disse que tinha medo de denunciar o marido porque ele teria envolvimento com o tráfico de drogas da cidade.

“Com a identificação dele, constatamos, junto à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que o suspeito possuía passagem pela venda de entorpecentes. Ela já foi incluída em nossa rede de proteção e será assistida pela nossa unidade”, explica a tenente.

Na unidade da Polícia Civil, segundo a titular, delegada Grazziele Quaresma, a vítima solicitou a expedição de uma medida protetiva de urgência contra o agressor. “Já solicitamos a ordem judicial e iniciamos o trabalho investigativo para que possamos prender o suspeito”, diz.

O suspeito não foi localizado, mas a polícia faz buscas por ele.