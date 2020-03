Mulher de Feira de Santana com coronavírus ficará isolada até segunda (9)

A mulher de 34 anos, moradora de Feira de Santana, que está com coronavírus deverá permanecer em isolamento domiciliar até segunda-feira (09). A informação é da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, a primeira cidade do Norte-Nordeste do Brasil a ter caso confirmado da doença. "A mulher que mora em Feira de Santana e pegou o coronavírus na Europa está assintomática – ou seja, não apresenta os sintomas clássicos, o que reduz significativamente a possibilidade de transmissão. Encontra-se em casa, em situação de isolamento dos familiares e sob monitoramento da Vigilância Epidemiológica Municipal. Na próxima segunda-feira, 9, se encerra o tempo de contágio e ela poderá retornar normalmente as suas atividades", afirmou, em nota, a prefeitura.

Clique aqui e ouça, de graça, podcast sobre o Coronavírus na Bahia

Segundo a médica infectologista Melissa Falcão, coordenadora do Comitê Gestor Municipal de Controle ao Coronavírus, em Feira de Santana, um grupo de trabalho, instalado no fim de tarde desta sexta-feira (6) está acompanhando a mulher que reside em Feira de Santana e contraiu o coronavírus na Itália, único caso no estado da Bahia, até o momento.

O município destaca que foi informado deste caso nesta sexta-feira por volta das 10h, pela Secretaria Estadual de Saúde, que notificou a suspeita e acompanhou a paciente desde que ela passou por uma clínica de Salvador, em seu retorno da Itália.

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho, informa que o hospital de referência na Bahia para a necessidade de internamento de pessoas que venham a enfrentar o coronavírus é o Couto Maia, da capital. Observa que, no Brasil, o preconizado pelo Ministério da Saúde é o isolamento do paciente em seu próprio domicílio, em casos que não apresentem risco de morte.