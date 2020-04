Mulher de Itapé é 26ª morte confirmada por coronavírus na Bahia

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) confirmou na noite desta terça-feira (14) a 26ª morte por coronavírus do estado. A informação foi divulgada pouco depois do boletim diário da pasta, que faz o balanço do número de casos e óbitos nos municípios baianos.

A nova morte é de uma paciente de 62 anos, residente em Itapé, com histórico de cirrose, hepatite B e cardiopatia. Ela estava internada desde o dia 3 de abril, em um hospital público em Ilhéus, e morreu no dia 10 de abril, após uma semana de tratamento contra a covid-19. A causa da morte, no entanto, só foi confirmada nesta terça (14), após um posicionamento da investigação epidemiológica.

Mais cedo, a secretaria informou mais três mortes pela doença, todas de mulheres idosas. Foram duas de Salvador, de 84 e 95 anos, e outra de 82 anos, que morava em Belmonte, mas estava internada em um hospital em Porto Seguro.

As 26 mortes confirmadas por covid-19 na Bahia ocorreram em 12 municípios: Salvador (13), Lauro de Freitas (2), Gongogi (1), Itapetinga (1), Utinga (1), Adustina (1), Araci (1), Itagibá (1), Uruçuca (1), Ilhéus (1), Vitória da Conquista (1) e Belmonte (1).

Casos na Bahia

De acordo com o boletim mais recente da Sesab, divulgado às 17h desta terça, a Bahia já chega a 776 casos confirmados do novo coronavírus. Destes pacientes, 191 são considerados curados e 85 estão internados, sendo 29 em leitos de UTI. Ao todo, há confirmações da doença em 78 municípios do estado, que também conta com 5.268 casos descartados da doença.

Os números somam registros de janeiro até as 17h desta terça. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

Mortes por coronavírus na Bahia

29/3 - Idoso de 74 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

30/3 - Engenheiro civil de 64 anos (Hospital Aliança, em Salvador)

1/4 - Mulher, mãe de recém-nascido, de 28 anos (UPA, em Itapetinga)

2/4- Homem de 88 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

3/4 - Idoso de 79 anos (Cardiopulmonar, em Salvador)

3/4 - Mulher de 41 anos (Couto Maia, em Salvador)

3/4- Idoso de 80 anos (Utinga)

3/4 - Idosa de 62 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

4/4 - Ex-gerente da Caixa Econômica, 55 anos (Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas)

5/4 - Idoso de 87 anos (Salvador)

6/4 - Taxista de 64 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

6/4 - Idoso de 76 anos (Hospital Municipal em Araci)

7/4 - Homem de 26 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Homem de 53 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Mulher de 51 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idoso de 96 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idosa de 63 anos (Uruçuca)

8/4 - Idosa de 72 anos (Ipiaú)

9/4 - Idoso de 65 anos (Ilhéus)

10/4 - Idoso, 71 anos (Gongogi)

10/4 - Idosa de 84 anos, Salvador

10/4- Idosa de 62 anos, Itapé

11/4 Homem de 35 anos, residente no Rio de Janeiro (Lauro de Freitas)

12/4 Idosa de 95 anos (Salvador)

13/4 Homem de 69 anos (Vitória da Conquista)

14/4 Idosa de 82 anos, Belmonte