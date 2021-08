Mulher de Zé Neto volta a comentar 'volume' do cantor: 'Muito perigoso'

O 'volume' no short do cantor Zé Neto voltou a virar assunto na web, com muitos internautas comentando sobre o assunto. A esposa dele, Natália Toscano, tem muito conhecimento de causa e também entrou na onda, mostrando bom humor com os comentários sobre o dote do marido.

O perfil Gina Indelicada no Instagram brincou com o clique dizendo que jamais teria coragem de ir numa gruta como a que o sertanejo estava, porque “o risco de achar uma cobra assim é altíssimo!”, escreveu. Em resposta, Natália brincou: “É muito perigoso mesmo, Gina Indelicada… Inclusive eu encontrei uma”.

Essa não é a primeira vez que Zé Neto chama atenção por esse motivo. Em setembro do ano passado, ele se surpreendeu com os comentários que recebeu ao postar uma foto de sunga, durante viagem pela Costa Do Sauípe, na Bahia, ao lado de Natália.

Na ocasião, o registro chegou a ser banido do Instagram, que classificou a foto como "conteúdo impróprio".