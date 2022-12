Mulher descobre gravidez após dar à luz no banheiro de avião

Uma mulher, que viajava de Guayaquil, no Equador, para a Espanha, se surpreendeu ao dar à luz no banheiro do avião durante o voo. Identificada como Tamara, a nova mamãe não sabia que estava grávida do primeiro filho.

Sentindo fortes dores no estômago, a passageira se deslocou para o banheiro e, no vaso sanitário, descobriu que estava entrando em trabalho de parto.

Dentro da aeronave, dois médicos e uma enfermeira da Áustria viajavam para o mesmo destino e ajudaram a fazer o parto surpresa, de acordo com NL Times. Segundo o porta-voz do hospital Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid, Tamara ficou surpresa com a situação.

Apesar do susto, a mãe e o bebê passam bem. A passageira batizou a criança de Maximiliano em homenagem a um dos médicos que ajudou no parto.