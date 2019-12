Mulher é achada morta em escadaria de casa no Vale dos Lagos

Uma mulher foi encontrada morta na escadaria da casa onde morava, no Vale dos Lagos, em Salvador, nesta terça-feira (24). Segundo as informações iniciais, a vítima, identificada como Fabiana Ferreira Borges, caiu da laje de casa. Os familiares dela, no entanto, acusam o companheiro da moça de tê-la empurrado.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, na 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central). As informações são do G1. Ainda de acordo com o site, familiares e o companheiro de Fabiana foram ouvidos na tarde desta quarta.

A polícia também já solicitou uma perícia no local onde o corpo da vítima apareceu, para ajudar na determinação das circunstâncias da morte de Fabiana, que foi enterrada nesta quarta-feira (25) no cemitério Campo Santo. Familiares e amigos, muito emocionados, participaram da cerimônia.