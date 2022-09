Mulher é condenada a 45 anos de prisão após fazer publicações no Twitter

Na Arábia Saudita, uma mulher foi condenada a 45 anos de prisão após expressar suas opiniões críticas no Twitter. A condenação ocorreu nesta terça-feira (30), uma semana depois de outra mulher, Salma Al Shehab, ser sentenciada a 34 anos de reclusão por motivos similares.

Ela foi acuasada após fazer criticas aos governantes do país e foi condenada epal Lei contra o Terrorismo e Lei contra Crimes Cibernéticos. Representantes da Organização Democracia Já para o Mundo Árabe (DMWN, pela sigla em inglês), repudiaram a situação.

"Tanto nos casos de Al Shehab como de Al Qahtani, as autoridades sauditas utilizaram leis abusivas para atacar e punir os cidadãos sauditas por criticar o governo no Twitter", comentou um representante da ONG.

A porta-voz do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, Liz Throssell, disse que a situação é completamente descabível nos tempos atuais. "Outro exemplo de como as autoridades sauditas usam as leis sobre terrorismo e crimes cibernéticos para intimidar e se vingar de defensores dos direitos humanos e qualquer voz dissidente", finalizou.