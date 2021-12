Mulher é desconvidada de casamento após ficar mais bonita que a noiva

Em uma cerimônia de casamento, todos os olhos estão (ou devem estar) voltados para o noivo e, principalmente, a noiva. Mas uma mulher prestes à casar levou essa ideia longe demais ao simplesmente desconvidar uma amiga ao perceber que ela ficou "muito linda" no vestido que ela usaria na cerimônia.

A "eliminada" foi a modelo Alena Yildiz, que mora na Alemanha. Em vídeo no TikTok, ela explicou o que aconteceu.

"Minha amiga íntima me desconvidou do casamento dela porque ela achou que eu ficaria muito bem com o vestido que ela escolheu para mim", começou. "Mas ainda deu tempo de tirar algumas fotos com o look", disse a jovem de 21 anos.

O vestido sem alças em questão é feito de lantejoulas brilhantes com um fundo de cor nude. Mas o grande problema, na visão da noiva, era o decote, que saltava, principalmente quando Alena se inclinava.

Desde que foi compartilhado no início desta semana, o vídeo de Alena foi visto mais de 5 milhões de vezes e os espectadores ficaram surpresos com as ações da noiva.

"Por que ela simplesmente não escolheu um vestido diferente então?", comentou um.

"Não consigo entender como as pessoas pensam que alguém possa 'ofuscar' a noiva. Eles (os convidados) estão literalmente lá para você (a noiva)", postou outro.