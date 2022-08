Mulher é detida após oferecer sexo a agente do Detran para evitar prisão de amigo

Uma mulher foi detida, acusada de corrupção ativa, após oferer dinheiro e favores sexuais para que um agente de trânsito liberasse um amigo dela, flagrado dirigindo bêbado. O caso aconteceu em uma rodovia na cidade de Salinópolis, no nordeste do Pará, no domingo (31).

"Se tu conseguir liberar ele, a gente pode fazer um negócio aí", diz a mulher em um trecho de vídeo divulgado pelo Detran paraense, informou o g1.

"Vou te passar meus dados, tu vai me buscar, a gente sai, faz o babado e tu libera o meu carro e meu amigo, e eu não te cobro nada", disse a mulher, que se identificou como stripper de um prostíbulo da região.

No vídeo divulgado pelo Detran também é possível ouvir a mulher perguntando quanto os agentes queriam para liberar o homem.

A mulher está presa aguardando audiência de custódia, enquanto o amigo foi liberado após pagar fiança. Ele também foi multado por embriaguez ao volante.