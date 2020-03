Mulher é encontrada morta e com as mãos amarradas no Lobato

Uma mulher de 19 anos foi morta a tiros na madrugada desta terça-feira (17) na Avenida Suburbana, no bairro do Lobato, em Salvador. Bruna Santos Santiago foi encontrada com as mãos amarradas e já sem sinais vitais. A polícia acredita que um grupo de homens, ainda desconhecidos, cometeu o crime, que ocorreu por volta da 0h30, próximo a uma igreja do bairro.

(Foto: Reprodução)

De acordo com inormações da Polícia Militar, no início da madrugada de terça, o Centro Integrado de Comunicação (Cicom) da Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP) acionou a PM para verificar a ocorrência de uma mulher atingida por disparo de arma de fogo na Avenida Afrânio Peixoto, no sentido Calçada. Uma equipe da 16ª Companhia Independe da Polícia Militar (CIPM/Calçada) esteve no local, constatou o fato e isolou a área até a chegada da perícia e polícia judiciária.

A Polícia Civil informou que o crime está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/Baía de Todos os Santos). No entanto, a autoria é atribuída a um grupo de homens, ainda não identificados, que chegaram no local de carro. A motivação ainda segue em apuração.