Mulher é esfaqueada pelo marido no bairro de Luís Anselmo 

Uma mulher identificada como Cristina Moura Santos, 45 anos, foi esfaqueada na noite de quinta-feira (27) no bairro de Luís Anselmo. Ela foi atingida nos dois braços e o suspeito dos golpes é o marido da vítima, identificado como Luciano Rodrigues de Oliveira. Cristina foi socorrida por policiais militares para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi medicada e liberada.

De acordo com o boletim de ocorrências do posto policial da unidade, Cristina alegou à polícia que seu companheiro havia chegado em casa alcoolizado e pedindo uma quantidade de dinheiro a ela. Ao se negar entregar a quantia, foi golpeada com uma faca.

Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que policiais da 58ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Cosme de Farias) realizava rondas nas imediações da Travessa Portugal, nobairro de Luís Anselmo, quando foi acionada por uma mulher que teria sido agredida pelo marido.

"A mulher foi socorrida pelos policiais militares ao Hospital Geral de Estado (HGE) e o casal foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Brotas) para adoção das medidas cabíveis", informa a PM em nota.

Já a Polícia Civil informou que tanto a mulher quanto o maridos foram socorridos para o HGE e depois conduzidos para a Deam/Brotas. "Durante a confecção da ocorrência na unidade policial, o homem se atirou da escada e precisou voltar para o hospital. O Boletim de Ocorrência foi registrado, a mulher foi ouvida, expedidas guias para exames de lesão e instaurado procedimento regular para apurar o fato", acrescentou a Polícia Civil.



*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro