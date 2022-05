Mulher é morta a facadas dentro de casa em Irecê; namorado é suspeito

Uma mulher foi morta a facadas no sábado (28), na cidade de Irecê, no norte da Bahia. A suspeita é que o namorado atacou e matou Ariana Marques da Silva. Ele fugiu depois do crime.

Ariana foi morta a facadas dentro de casa, no povoado de Cocão II. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser chamada, mas já encontrou Ariana sem vida.

Segundo informação da TV Bahia, o crime aconteceu após uma briga motivada por ciúmes. O suspeito, que não teve nome divulgado, mandou duas mensagens para a irmã de Ariana. Na primeira, afirmou que estava sendo traído pela namorada. Na segunda mensagem, ele disse que tinha matado a jovem.

Os dois estavam junto há cerca de três anos. O corpo da vítima foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). A investigação é conduzida pela delegacia de Irecê.