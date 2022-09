Uma mulher foi morta com golpes de arma branca na noite do domingo (18), no Acupe de Brotas. Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito por matar Nazaré Barros Lago, de 48 anos, é o namorado dela, que está desaparecido.

O corpo de Nazaré foi encontrado por um vizinho, que chamou a polícia. A perícia foi até o local e removeu o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML).

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pesspa (DHPP) vão investigar o caso.