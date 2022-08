Mulher é morta a facadas durante briga em Periperi, no Subúrbio

Uma mulher de 36 anos foi morta a facadas no domingo (31) na Rua Beira Rio de Cima, em Periperi, no Subúrbio de Salvador. A suspeita pela morte de Joseane Maria de Jesus Freitas é uma mulher que morava com ela.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu durante uma briga das duas mulheres na residência. Depois de sofrer os golpes de arma branca, Joseane chegou a ser socorrida ao Hospital Geral do Estado (HGE), sendo levada até o centro cirúrgico, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Uma equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc) esteve no local para iniciar a investigação do caso, que será conduzida pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A suspeita não foi localizada até o momento.