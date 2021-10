Mulher é morta a facadas pelo marido em Cosme de Farias

Uma mulher foi morta a facadas pelo marido e um idoso, irmão dela, ficou ferido no bairro de Cosme de Farias, na noite dessa quinta-feira (30). O crime aconteceu na rua principal do bairro, por volta das 22h.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Maria Ângela de Jesus Silva, 53 anos. O suspeito fugiu logo após o crime, com um automóvel que estava em frente ao imóvel. Maria Ângela morreu no local.

O irmão da vítima, identificado como Paulo Roberto de Jesus Silva, 60 anos, também foi atingido pelos golpes de faca e foi socorrido para o Hospital Geral do Estado. Após o crime, a Polícia Civil expediu as guias de remoção e perícia para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Polícia Militar informou que após o crime, as equipes intensificaram as rondas e conseguiram informações sobre a localização do acusado. Ele foi preso por equipes da Rondesp BTS em Simões Filho. Ainda de acordo com a PM, ele confessou os crimes e foi apresentado no DHPP.