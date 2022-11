Mulher é morta a tiros dentro de área do Exército em Alagoinhas

Uma mulher foi morta a tiros na área militar do Exército do município de Alagoinhas, a 126 km de Salvador. O caso é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o Exército, a mulher teria invadido a 2ª Companhia de Suprimento do 6º Depósito de Suprimento. Equipes da corporação teria feito uma advertência verbal e atirado para o chão, com o intuito de pará-la, mas não foram ouvidas. Ela foi atingida na perna.

Segundo o órgão, a mulher foi socorrida ao Hospital Dantas Bião, mas não resistiu. Ela não teve a identidade revelada.

As circunstâncias do caso ainda estão sendo apuradas. Testemunhas e envolvidos serão ouvidos.

Foi instaurado Inquérito Policial Militar para apuração dos fatos e suas circunstâncias.