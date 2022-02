Mulher é morta a tiros dentro de padaria em Lauro de Freitas

Uma mulher foi morta a tiros dentro de uma padaria em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na manhã desta quarta-feira (16).

Maria Aparecida Borges foi morta por volta das 7h30 com tiros na cabeça. Testemunhas disseram que um homem entrou no estabelecimento, que fica no loteamento Jardim Cidade Nova, em Itinga, foi direto até a vítima e atirou, fugindo em seguida.

Uma equipe da 81ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada e foi até o local, mas ao chegar já encontrou a mulher caída no chão.

Ela foi socorrida para o Hospital Menandro de Farias, mas morreu.

A 27ª Delegacia investiga o caso. Nâo há informações sobre suspeitos.