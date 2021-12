Mulher é morta a tiros no bairro de Pau da Lima 

Uma mulher foi assassinada non bairro de Pau da Lima na noite deste sábado (18). A vítima é Quércia dos Santos Costa Dias, 21 anos. O corpo dela foi encontrado na Rua 13 de Maio, por volta das 22h.



Sobre o caso, a Polícia Militar informou que das 22h30, policiais da 47ª CIPM foram acionados pela Cicom (Centro Integrado de Comunicações da Secretaria de Segurança Pública), para averiguar uma denúncia de uma mulher caída ao solo, vítima de tiros em Pau da Lima.



“Já no local, as guarnições constataram o fato. De imediato foi prestado socorro para a UPA de São Marcos, porém a vítima não resistiu aos ferimentos”, diz nota enviada à reportagem. Ainda de acordo com a PM, a autoria e motivação serão investigadas pela Polícia Civil.