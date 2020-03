Mulher é morta com tiro na cabeça em Tancredo Neves; ex é suspeito

Sandra Araújo dos Santos, 33 anos, foi assassinada na noite desta quinta-feira (5) no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. O corpo dela foi encontrado com um tiro na cabeça dentro de casa. Segundo a polícia, o ex-companheiro da vítima é apontado como principal suspeito de ter cometido o crime.

Sandra foi assassinada dentro de casa (Foto: Reprodução)

A polícia não divulgou o nome do suspeito, porém um documento de identificação de um homem foi encontrado dentro do imóvel. A investigação é da Delegacia de Homicídios/Central.

O corpo de Sandra encontra-se no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) aguardando a presença de familiares para a liberação. Ainda não há informações sobre o dia e o local do sepultamento.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 22h30, a 23ª Companhia Independente (CIPM/Narandiba) foi acionada após uma mulher ter sido vítima de disparo de arma de fogo no interior de uma casa localizada na Travessa São Luís, em Tancredo Neves. A morte foi atestada por uma equipe do Samu. A PM foi ao local e isolou a área até a remoção do corpo.