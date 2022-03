Mulher é presa na Bahia após ser flagrada com 5kg de cocaína preso ao corpo

Uma mulher de 27 anos foi presa após ser flagrada com uma cinta com 5,15 Kg de cocaína presa ao corpo. O flagrante foi realizado na madrugada dessa sexta-feira (4), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de combate a criminalidade, em Barreiras, na região Oeste da Bahia. As equipes abordaram um ônibus interestadual que seguia para Natal (RN) e, durante a fiscalização, desconfiaram do comportamento de uma passageira natural de Cuiabá (MT).

Os policiais notaram que ela tinha um volume estranho sob as vestes. Com o auxílio de uma policial militar foi feita a revista pessoal na passageira, quando descobriram que a mulher carregava amarrada junto ao corpo, uma cinta de cocaína pesando 5,15 Kg. De acordo com declarações da traficante, ela levaria a droga de Cárceres (MT) para Recife (PE). Pelo serviço receberia R$ 5 mil.

A mulher foi presa e encaminhada à Polícia Federal de Barreiras, a droga foi apreendida e o ônibus foi liberado para seguir viagem com os demais passageiros. Essa apreensão causou um prejuízo de R$ 927 mil a toda logística do crime organizado.