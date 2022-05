Mulher é presa por deixar quatro cachorros morrerem sufocados dentro de carro

Uma mulher da Flórida, nos EUA, foi presa por crueldade contra animais depois de deixar quatro cachorros trancados em seu carro enquanto almoçava, nesta quinta-feira (26). Os animais acabaram morrendo sufocados.

Segundo a polícia, Tesia White, de 25 anos, disse que ligou o ar-condicionado do carro e deixou os cães dentro enquanto saía para comer. As informações são do New York Post.

Tesia afirmou ter verificado os cães em um ponto durante a refeição e eles pareciam estar bem, no entanto, quando ela voltou para o carro uma hora depois, já encontrou os animais mortos. Os policiais disseram que o ar condicionado não estava ligado quando ela voltou e que o calor ultrapassou os 31°C.

“Eu não deveria ter permissão para ter um cachorro”, disse a tutora, de acordo com um relatório policial. “Eu não posso acreditar que deixei isso acontecer.”

A polícia informou que um goldendoodle de 4 anos, um boxer de 2 anos e dois filhotes de goldendoodle de 12 semanas morreram.

A tutora foi presa e enfrenta quatro acusações de crueldade contra animais. Ela foi levada para a Cadeia do Condado de Volusia sob fiança de 10 mil dólares.