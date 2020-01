Mulher em situação de rua é morta a facada na Orla da Boca do Rio

Uma mulher foi agredida a golpes de faca na noite de segunda-feira (6), por volta das 20h, próximo a Praia dos Artistas, na Orla da Boca do Rio. Rafaela Lima Souza, de 23 anos, foi atingida na região da cabeça e pescoço por indivíduos desconhecidos. A vítima ainda chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

Segundo informações do boletim de ocorrências do posto policial da unidade de saúde, a vítima é moradora de rua. Não há informações sobre a motivação do crime nem a identidade do autor.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 39ª Companhia Independente de Policiamento Militar (CIPM) foram acionadas via Centro de Integrado de Cominações (Cicom), da Secretaria de Segurança Pública (SSP) que havia vítima de tentativa de homicídio na localidade conhecida como Praia dos Artistas, bairro da Boca do Rio.

Ao chegar ao local, os policiais militares encontram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestando os primeiros socorros à vitima que foi socorrida ao hospital Geral do Estado.

O caso foi registrado na 9ª Delegacia (Boca do Rio) como tentativa de homicídio. No entanto, a vítima evoluiu a óbito horas depois no hospital e o caso passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil. A autoria e motivação ainda não foram identificadas.