Mulher escapa de golpe do falso pix e 'comprovante' vira piada na web

A nutricionista Jéssica Rodriguez, 24, escapou de uma tentativa de golpe de um pagamento via pix na loja virtual da qual é dona. Ela compartilhou a história nas redes sociais e o "comprovante" de pagamento enviado pelo golpista virou chacota no Twitter por causa da falsificação grosseira.

O golpista tinha que fazer um pagamento de R$ 3,2 mil, mas não realizou o depósito via Pix.

Ela tinha combinado com o suposto cliente que a transferência bancária seria feita no momento em que os produtos fossem despachados por um motorista de aplicativo.

"Mandei foto ao vivo, vídeos, dizendo que estava mandando e o cliente me disse que assim que estivesse na metade do caminho, pagaria. Daí comecei a estranhar, pois não tinha sido isso que combinamos", contou em entrevista ao Uol.

Por segurança, ela entrou em contato com o motorista de aplicativo que levava a encomenda e pediu que ele não entregasse as roupas até ela dar um "ok".

"Ele disse que o comprovante foi, mas quando eu abri, vi uma foto toda preta. Disse que não dava pra ver e ele me mandou de novo. O segundo print é aquela surpresa do 'transferIDO', Eu achei engraçado por dois segundos, mas ao mesmo tempo eu tremia por dentro", contou.

A primeira providência de Jéssica foi ligar para o motorista e pedir que ele voltasse com os produtos. Depois, ela resolveu enviar uma mensagem ao golpista: "Deus te abençoe", e recebeu como resposta: "Já foi feito. Idiota".