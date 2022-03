Mulher exibe arma e ameaça Gusttavo Lima: 'vai ser o último show'

“Gusttavo Lima, vai ter tiro depois da saída lá [do show]. Vai ser o último show, viu? Vai vendo”. São estas as palavras mencionadas por uma mulher identificada como Karine, que ameaçou de morte o cantor sertanejo Gusttavo Lima.

O vídeo teria sigo gravado na última sexta-feira (18), antes do show ‘Embaixador in Palmas’, no Estádio Nilton Santos, em Tocantins. As imagens, que circularam por meio das redes sociais, causaram preocupação de fãs e do próprio artista.

Conforme o jornal ‘Sou de Palmas’, a mulher é conhecida como ‘Banguela’, é uma traficante que atua na região sul da capital.

Gusttavo Lima não se pronunciou sobre as ameaças. A assessoria do artista disse ter ciência do vídeo e que estava tudo bem com o cantor.