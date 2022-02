Mulher faz sexo a três com marido, descobre-se lésbica e termina casamento

Parece a história de Ross, da sitcom Friends, mas aconteceu na vida real. Uma mulher decidiu fazer uma surpresa para um marido: um sexo a três. O problema foi que durante o ato, Rose, de 36 anos, descobriu-se lésbica.

Após a revelação, Rose abandonou o marido, com quem teve dois filhos. O homem não aceitou o término e apelou para os pais da ex-esposa, que são ultraconservadores. Em vão. Agora, ela está vivendo com uma mulher que ela conheceu um ano atrás. O término foi em 2020.

Em entrevista ao New York Post, Rose se definiu como uma "lésbica tardia". A americana, que se mudou da Califórnia para o Oregon, onde mora com Jacqui, declarou que a experiência sexual a três a fez descobrir que o relacionamento com o marido era "superficial".

A americana revelou que sempre fora infeliz no casamento, mas não conseguia explicar o porquê.

No TikTok, Rose costuma comentar a revolução que o ménage a trois provocou na sua vida. A experiência a fez perceber o que estava perdendo. Na rede social, ela se converteu em ativista de saúde mental.

"Experimentando essa interação íntima com uma mulher pela primeira vez, a profundidade física e emocional foi muito intensa. Eu estava tipo: Oh meu Deus, isso é o que está faltando. Depois de estar com aquela mulher, eu disse a mim mesma: É por isso que tenho sido tão infeliz no meu casamento", falou ela ao "Post".

"Meu relacionamento com meu marido, emocionalmente, parecia tão superficial e solitário em comparação com minha conexão com a mulher", emendou.

Rose, que agora se identifica como ateia, diz que foi criada para acreditar que "todos os gays vão para o inferno".