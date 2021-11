Mulher fica com dedo roxo e unha amarela após calçar sapato com piolho-de-cobra

A jovem Thassynara Vargas, de 25 anos, acordou normalmente na última-sexta (29), se arrumou, calçou os sapatos e saiu para trabalhar. Contudo, cerca de 10 minutos depois, quando chegou na loja onde trabalha, na zona oeste do Rio de Janeiro, ela percebeu que tinha algo de estranho acontecendo com o seu pé direito. Ela tirou o calçado e viu que tinha um ‘piolho-de-cobra’ dentro dele.

Ela então matou a criatura e calçou novamente o sapato. A surpresa maior, no entanto, veio mesmo quando Thassynara chegou em casa, às 19h, e tirou o tênis. Foi neste momento que ela viu que dois dedos do seu pé estavam roxos e que a unha do dedão totalmente amarela.

“Eu entrei em desespero total! Comecei a gritar, a pedir socorro. Minha mãe me colocou no box, comecei a lavar o pé com sabão e nada dessa "mancha" sair. Liguei para o meu namorado e logo corremos para o hospital. Chegando lá a médica ficou sem saber o que fazer também, porque nunca tinha visto isso antes, fui avaliada por 3 médicos para que eu saísse de lá com alguma resposta”, contou a moça em publicação no Instagram.

Ela conta que foi informada que teria que cuidar muito bem da ferida, pois, os piolhos-de-cobra, ou gongolos, soltam uma substância que queima a pele e podendo causar necrose.

“Essa parte que está preta pode descamar, eu posso perder a unha, mas (o médico) disse que está tudo dentro do normal. Agora é observar os próximos dias, isso pode durar de 7 a 15 dias”, diz.

Thassynara ainda comenta que não sente dor alguma, mas está muito desconfortável em ficar com o pé desse jeito.

Na publicação nas redes sociais, ela ainda deixou uma mensagem para as pessoas. “Estou fazendo esse alerta, para que sempre antes de colocar um sapato fechado, olhem, batam o calçado no chão, prestem muita atenção antes de calça-los. Por favor, tomem muito cuidado!”

Os piolhos-de-cobra, chamados também de embuá ou gongolo, são animais da classe dos diplópodes. Vivem em ambientes úmidos, com pouca luminosidade e com material orgânico disponível para a alimentação, podendo ser carniceiros e parasitas de plantas