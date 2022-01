Mulher grávida mata namorado na frente de seis crianças e é condenada à prisão perpétua

Uma mulher grávida, presa após matar o namorado no ano novo de 2021, foi condenada à prisão perpétua nesta quinta-feira (20). Hannah Sindrey, 24 anos, esfaqueou Paul Fletcher, 31, na frente de seis crianças, na Inglaterra.

O crime aconteceu no apartamento de Hannah durante uma briga com seu companheiro. Segundo o site local 'The Mirror', o julgamento ouviu que o Paul e Hannah discutiram a noite toda e que ele estava sob efeito de cocaína, tendo surtos sobre uma traição infundada de sua namorada. A briga o levou a confiscar os telefones de Hannah e de sua amiga Kelly Blackwell, 26.

A discussão progrediu, enquanto os dois filhos de Hannah e os quatro filhos de Kelly estavam no apartamento em estado "histérico". Uma briga começou, levando Hannah a pegar uma faca de cozinha e esfaquear Paul no coração, que desabou no chão do corredor. Os socorristas foram chamados, mas ele morreu ainda na casa, na madrugada do dia 1º de janeiro de 2021.

Testemunhas relatam ter visto Hannah gritando por socorro na sacada do apartamento com o sangue dele em suas mãos, dizendo que "ele foi esfaqueado". A mulher chegou a tentar atribuir o assassinato à sua amiga Kelly, mas ela foi considerada inocente no julgamento.

A juíza Samantha Leigh chegou a reconhecer que a relação entre Hannah e Paul era "tóxica" e que ele foi "possessivo", mas o veredito do júri foi irredutível, Hannah foi considerada culpada e a sentenciada à prisão para o resto da vida. Ela deve servir um mínimo de 14 anos e meio de prisão antes de dar entrada em um pedido de liberdade condicional.

Ainda de acordo com os relatos do julgamento, Hannah, que estava grávida do filho de Paul no momento do incidente, deu à luz enquanto estava sob custódia.