Mulher implorou pela vida antes de ser assassinada em motel de Goiás

Simone, uma das funcionárias do motel onde duas pessoas foram mortas em Goiás, aparece nas imagens da câmera de segurança implorando por sua vida. Seu apelo não surtiu efeito e ela foi assassinada mesmo já tendo entregado todo o dinheiro do caixa e o celular pessoal.

Segundo imagens obtidas pela Record TV, na gravação, ela senta na cama, parece desesperada, leva as mãos ao rosto quando o homem de capuz atira. A mesma dinâmica foi usada contra uma outra funcionária do motel. Após o crime, o assassino jogou os corpos das duas na cisterna do estabelecimento.

O suspeito fugiu levando levando R$ 1.500 em dinheiro. O crime só foi descoberto cerca de oito horas depois, quando a filha de uma das vítimas procurou a polícia e relatou o desaparecimento da mãe.

Segundo a polícia, o suspeito seria um jovem de 21 anos que havia deixado a cadeia um dia antes e que já tem várias passagens pela polícia. De acordo com os agentes do presídio, o detento deixou a unidade com roupas semelhantes às usadas pelo suspeito que aparece nas imagens.

No vídeo, ele já chega ao motel segurando uma arma e usa um capuz para encobrir o rosto. A polícia investiga o caso como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.