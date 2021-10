Mulher invade desfile da Louis Vuitton em Paris em protesto contra consumismo

Uma manifestante invadiu a passarela de um desfile da Louis Vuitton em Paris nesta terça-feira (05). Ele segurava um cartaz que continha os dizeres "super consumo = extinção".

Identificada como representante dos grupos Amigos da Terra França, Juventude pelo Clima e Extinction Rebellion, a mulher caminhou pela passarela em protesto ao impacto que o consumismo causa no meio ambiente.

No final, ela foi contida por seguranças e retirada do local. o desfile continuou normalmente

O grupo Amigos da Terra França afirmou que o protesto no evento da Louis Vuitton teve o objetivo de jogar um holofote sobre a questão do consumo excessivo.

"A LVMH é a líder mundial de luxo e tem uma responsabilidade no tocante a tendências que impulsionam a indústria têxtil pela renovação constante e rápida das coleções, produzindo mais", disse Alma Dufour, uma porta-voz do grupo. As informações são da Reuters.