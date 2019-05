Mulher joga filha do quinto andar de prédio em São Paulo

Uma criança de 4 anos caiu do quinto andar de um prédio no bairro de Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo na madrugada desta sexta-feira (24). Ela caiu em cima de um carro que estava entrando no edifício e sobreviveu à queda.

Segundo informações da Polícia Militar, um chamado ao serviço de emergência informou que a mãe teria jogado a criança enrolada em um lençol. A PM foi chamada por volta de 0h30.

A polícia acredita que a menina estava dormindo no momento em que caiu porque ainda estava enrolada em um lençol.

A criança ficou com o casal que estava dentro do carro até a chegada do socorro. A mãe da criança ficou no apartamento, trancada. Os bombeiros tentaram negociar a saída dela do imóvel, mas ela resistiu.

Por volta das 2h30, ela colocou fogo nas cortinas da casa e, então, os bombeiros arrombaram a porta. A mulher foi para janela e pulou.

Mãe e filha foram levadas para o Hospital das Clínicas (HC). A criança teve ferimentos leves por conta do impacto contra o para-brisa do carro na hora da queda, o quadro dela é estável. A mãe estava inconsciente quando foi resgatada e o HC afirma que o estado dela é grave.

A polícia acredita que a menina estava dormindo no momento em que caiu porque ainda estava enrolada em um lençol.