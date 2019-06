Mulher mata namorado PM ao descobrir caso entre ele e a própria filha

Larissa, Jaciane e Elias, respectivamente (Foto: Reprodução)

Uma mulher foi presa em Araraquara, interior de São Paulo, acusada de mandar matar o namorado, cabo da Polícia Militar Elias Matias Ribeiro, 49. Jaciane Maria, 40, ordenou o crime ao descobrir que o homem estava tendo um caso com a sua própria filha, de 20 anos.

O corpo da vítima foi encontrado no banco da frente de um carro em chamas na madrugada dessa terça-feira (04). Ao lado do corpo carbonizado, foram encontrados o colete balístico, arma, carregador e algema do policial.

Segundo a investigação, comandada pela Polícia Civil da cidade, Jaciane namorava o PM havia cinco meses. No fim de semana, ela teve acesso a um vídeo íntimo do namorado e a filha mais nova. Revoltada com o caso, decidiu matá-lo.

O cabo Matias era policial desde 1990 e trabalhava no 13º Batalhão da PM em Araraquara (Foto: Divulgação/PM)

Para o cometer o crime, ela contou com a ajuda da outra filha, Larissa Marques, de 22 anos e de um tio, um pedreiro de 54 anos, que está foragido. Na noite de segunda-feira (03), a mulher atraiu o policial para a casa dela e, enquanto ele dormia, o tio o matou com golpes de marreta. A arma usada no crime foi encontrada na casa dele. A mulher e a filha foram presas na tarde de terça e confessaram o crime.

De acordo com a polícia, a filha ajudou a mãe e o tio a colocarem o corpo da vítima no carro do policial, junto com o colchão ensanguentado. O automóvel foi levado a um canavial e incendiado com o corpo dentro. Para confirmar a identidade da vítima, foi necessário exame de arcada dentária.

Os três suspeitos deixaram o local no carro de Larissa. Marcas de pneus compatíveis com os do automóvel dela foram detectadas no local.

As duas mulheres tiveram as prisões temporárias decretadas. Elas foram indiciadas por homicídio qualificado, por motivo fútil, recurso que impediu a defesa da vítima, e destruição do corpo. As acusadas não tinham apresentado advogado até a manhã desta quarta-feira (05). O tio delas é procurado pela polícia.

O cabo Matias era policial desde 1990 e trabalhava no 13º Batalhão da PM em Araraquara. Ele era motorista do comandante da unidade e estava a um mês de se aposentar. Durante quase 20 anos, ele integrou o Corpo de Bombeiros de São Carlos e, em 2010, foi escolhido o “Bombeiro do Ano”. O comando do 13º BPM/I de Araraquara divulgou nota de pesar pela morte do policial, “que deixa filhos, familiares e muitas saudades aos amigos e companheiros de trabalho”.