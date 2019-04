Mulher morre após passar mal no ferry-boat nesta sexta (26)

Uma mulher, que não teve a identidade nem a idade divulgadas, morreu na tarde desta sexta-feira (26), após passar mal no ferry-boat Anna Nery, quando realizava a travessia entre Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, e São Joaquim. Segundo informações da Internacional Travessias Salvador, administradora do sistema Ferry-Boat, o incidente ocorreu por volta das 16h e o a embarcação retornou ao terminal após a passageira passar mal.

Por meio de nota, a Internacional Travessias informou que a senhora recebeu os primeiros socorros ainda dentro do barco – procedimento que contou com a ajuda de dois médicos, também passageiros, que estavam presentes no momento – e o atendimento teve continuidade após o desembarque pela a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (samu), acionado pela administradora do sistema Ferry-Boat.

"Infelizmente, a senhora acabou falecendo. A Internacional Travessias lamenta o ocorrido e se solidariza aos familiares e amigos pela perda", lamentou a empresa, em comunicado enviado a imprensa.