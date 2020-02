Mulher morre após ser atacada com ácido em Sussuarana

Uma mulher morreu após sofrer ataque com ácido no bairro de Sussuarana na madrugada deste domingo (16). Cássia Ribeiro da Conceição, 39 anos, sofreu queimaduras nos membros superiores e chegou a ser socorrida ao Hospital Geral do Estado do Estado (HGE), mas não resistiu.

O crime aconteceu na Rua Raul Gil, por volta das 22h. De acordo com parentes de Cássia, ouvidos pela polícia ainda no hospital, o ataque foi praticado por uma mulher, cujo nome não foi informado. Ela se aproximou de Cássia e sem motivos aparente jogou ácido.

Na hora, Cássia estava na companhia do namorado, de prenome Jean, que a chamou para irem a uma padaria. Não há informações sobre o paradeiro da autora.

Cassia foi socorrida por populares ao HGE. Na unidade, o caso foi registrado no posto da Polícia Civil como tentativa de homicídio pela delegada Francineide Moura, por volta das 02h45. No entanto, pouco depois das 04h o óbito foi constato pelo médico Renan Coutinho.

O caso é apurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).