Mulher morre após ser baleada em prédio na Pituba; ex é suspeito do crime

Uma mulher morreu após ser baleada dentro do prédio onde morava, no bairro da Pituba, na manhã desta quinta-feira (10). A estilista Tatiane Fonseca, 38 anos, foi atingida por diversos disparos dentro da garagem do edifício Vila Pituba, na Alameda Carrara.

Segundo testemunhas, o suspeito de cometer o crime é o ex-namorado da vítima. Ao CORREIO, moradores relataram que Tatiane saiu do prédio por volta das 7h para passear com um cachorro, quando teria encontrado com o ex. Ela tentou se abrigar no prédio, enquanto o suspeito atirava.

Um dos tiros atingiu o portão do edifício. Ela correu para a garagem, onde foi atingida diversas vezes. Amigos relataram que Tatiane terminou o relacionamento após descobrir o histórico agressivo do ex-namorado em relacionamentos anteriores.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada, via Cicom, e enviou uma equipe da 13ª CIPM, que chegou ao local juntamente com uma equipe do Samu, que levou a estilista para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas Tatiane não resistiu.

"Policiais militares seguem em diligências para localizar o autor do crime", diz a nota da PM.

Imagens das câmeras do circuito interno do prédio já foram entregues para a polícia.

(Foto: Reprodução)