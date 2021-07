Mulher morre após ser esfaqueada por sobrinho adolescente

Uma mulher morreu após ter sido esfaqueada pelo próprio sobrinho, um adolescente de 16 anos, no bairro do Engenho Velho de Brotas. Maria das Graças Ferreira Barbosa, 41 anos, estava internada no Hospital Geral do Estado (HGE) desde o dia 8 de junho e morreu na tarde dessa sexta-feira (2).

Segundo a Polícia Civil, Maria das Graças foi golpeada mais de uma vez na casa onde ela morava. "A ocorrência da tentativa de homicídio foi registrada na 7ª DT/Rio Vermelho, que atribuiu a autoria a um sobrinho de Maria, de 16 anos. A motivação ainda não está esclarecida", diz a nota enviada ao CORREIO. A polícia não informou se o rapaz foi apreendido ou não.

O crime aconteceu no dia 8 de junho na Rua Brígida do Vale, numa casa de três andares com a frente toda coberta de azulejos brancos. O CORREIO esteve no local na manhã deste sábado (3) para tentar falar com a família. "A família não quer falar no momento. O que posso dizer é que tudo será esclarecido na delegacia. Por enquanto ninguém vai falar", disse ela, que saiu da janela.

No local, vizinhos não quiseram dar detalhes sobre o que aconteceu. O que todos disseram é que houve um briga entre vítima e autor. "Ninguém sabe o motivo. A família deles não fala pra ninguém. Muito antes disso já não falavam com as pessoas, passavam e não cumprimentavam. O que todo mundo sabe é que houve uma briga feia e o rapaz esfaqueou a tia", disse um vizinho.

Ele disse ainda que o adolescente não mora no imóvel. "Apesar de a casa ser grande, ele não morava lá. Digo isso que vivo aqui há anos, conheço todo mundo e nunca o vi lá. Aparecia aí uma vez e outra", acrescentou.

Com a morte de Maria, o caso deixará de ser apurado pela 7ª DT/Rio Vermelho. "O procedimento será encaminhado à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), que seguirá com as investigações", informou a PC.