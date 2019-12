Mulher morre depois de progressiva no cabelo em salão no interior de SP

Uma mulher de 31 anos morreu depois de fazer uma escova progressiva em um salão de beleza de Ilha Solteira, no interior de São Paulo. Segundo o Uol, Lidiane Ferreira dos Santos passou pelo procedimento no cabelo na sexta-feira (6) e foi internada depois de sofrer uma reação alérgica.

Lidiane começou a ter sinais de alergia logo depois. Sofreu com coceira na cabeça, queimação no corpo, pele irritada e falta de ar. Passou uma semana internada no Hospital Regional e morreu na segunda (16), depois de uma parada cardiorrespiratória. Além da parada, o atestado de óbito indica alergia a produtos químicos, crise convulsiva e hipotensão.

O formol está proibido pela Anvisa desde 2009 por conta do seu teor altamente tóxico. Ele não deve ser usado como alisante. O fio fica com aspecto alisado porque a substância entra dentro do pelo, destruindo o dissulfeto, que dá forma ao cabelo.

A vaporização do formol durante a progressiva leva à inalação. Em geral, as pessoas não apresentam sintomas, mas no caso de Lidiane a absorção pelo pulmão foi muito grande, o que gerou a reação.

O uso contínuo de formol também é perigoso, alerta que vale especialmente para os cabeleireiros que trabalham com a substância. Aumenta riscos de câncer de boca e de pulmão.

O enterro de Lidiane aconteceu nesta terça, no Cemitério Municipal de Ilha Solteira.