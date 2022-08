Mulher que atacou filhos de Ewbank é conhecida por preconceito contra brasileiros

O preconceito que os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso sofreram em Portugal, não foi um caso isolado por parte da mulher racista, que foi presa e liberada no mesmo dia do crime. Segundo a brasileira Lahna Lopes, ela já tem um histórico de preconceito contra vários brasileiros.

A mulher se chama Maria Adélia Coutinho Freire de Andrade de Barros, moradora da cidade de Cascais, localizada a 40 km de Lisboa. Alguns brasileiros afirmaram à coluna de Leo Dias, no Metrópoles, que ela tem costume de ofender pessoas gratuitamente.

Lahna fez um vídeo explicando que ela costuma frequentar bares e restaurantes da cidade, sempre procurando confusão com vários estrangeiros, pedindo para eles voltarem ao país de origem.

“Ela já é conhecida por ir em restaurantes e bares e fazer esses discursos de ódio e, como a própria Giovanna (Ewbank) falou, essa nojenta já agrediu verbalmente e fisicamente várias pessoas”, contou.

A brasileira também revelou um vídeo no qual Maria começou a proferir xenofobia contra pessoas que estavam em um restaurante brasileiro. "Vão se embora para o Brasil, ca...*. Os portugueses não os aguentam mais. Já não os aguentavam antes (…) Saiam do nosso país, ca.... Brasileiros de m..., saiam de Portugal”, gritou a mulher.

Pouco depois, é possível ver Maria Adelia arremessando plantas no chão e seguindo com as ofensas. Sobre os prejuízos que estaria causando ao restaurante brasileiro, a portuguesa alegou que pagaria tudo e que iria continuar ofendendo os estrangeiros.