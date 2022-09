Mulher sofre infecção grave após cachorro ter diarreia em sua boca; entenda

A cadela Belle passou mal em casa e teve uma diarreia pesada. No entanto, o animal acabou fazendo as necessidades fisiológicas na boca da tutora, a britânica Amanda Gommo, de 51 anos, moradora do Reino Unido. A cachorra estava deitada em cima do rosto da dona, quando fez cocô na boca da mulher.

De acordo com a reportagem do jornal Derby Telegraph, Amanda detalhou que sempre dormia com sua cadela, mas sentiu algo diferente naquela tarde. "Foi nojento, e eu estava vomitando violentamente por horas depois. Eu simplesmente não conseguia tirar o gosto da minha boca", disse.

Mesmo vomitando, a totura sentiu dores no estômago, assim como Belle. A situação foi piorando e, 48 horas depois, Amanda precisou ser internada em estado grave. Na unidade de saúde, ela foi diagnosticada com infecção gastrointestinal, que tinha passado pelas fezes do animal.

"Desde o momento em que fiquei doente até quando fui colocada no soro, não consegui comer nada. As cãibras ficaram cada vez piores até que eu pude senti-las por todo o meu corpo - até nas minhas pernas. Eu estava tão desidratada por estar doente e com diarreia que meus rins encolheram para metade do tamanho", revelou.

Apesar do susto, ela ficou em observação por três dias e foi liberada para prosseguir com os cuidados médicos em casa.