Mulher suspeita de matar namorado no Horto postou foto do casal antes do crime

Isabela Valença, mulher suspeita de ter matado o namorado e logo depois suicidado, postou uma foto de casal horas antes de cometer o crime. O caso ocorreu no domingo (10), no edifício Terrazzo Imperiale, no Horto Florestal, bairro nobre de Salvador.

A foto foi publicada por Isabela, de 33 anos, às 20h de sábado (9). No registro, ela aparece ao lado de Elton Gonçalves Campelo, de 35 anos, em um barco. Os dois namoravam desde 2018.

A motivação do crime ainda é desconhecida e o caso será investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). A Polícia Civil da Bahia informou que também suspeita de que houve um homicídio seguido de suicídio.

Elton Campelo pertence a uma tradicional família juazeirense, proprietária da fábrica Curtume Campelo, empresa especializada em comércio de produtos de couro. Elton é filho do megaempresário Gladson Campelo e da decoradora Elza Campelo. Segundo apuração da coluna Alô Alô Bahia, o rapaz morava em Juazeiro e passava as férias na capital baiana.

O casal passou o Réveillon junto em um apartamento no Corredor da Vitória. Após a virada, ele utilizou o Instagram para publicar uma foto com a companheira e, na legenda, escreveu: “Mais um ano juntos. Nosso dia 1º sempre mais que especial. E juntos desejamos um feliz ano novo a todos! Um 2021 com muita saúde, paz, e muitas metas a serem almejadas, alcançadas e conquistadas. Deus no comando, sempre”.