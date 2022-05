Mulher termina casamento de 14 anos por homem que conheceu em viagem, mas leva fora

Amanda Trenfield vivia um relacionamento estável de 14 anos. Tanto que a australiana quando viajou à trabalho, resolveu levar o marido para tentar "renovar" o relacionamento.

"Eu vi isso como uma oportunidade perfeita para reconectar, já que tínhamos nos distanciado um pouco. Eu acreditava que um tempo longe do estresse da vida cotidiana era o remédio perfeito para reacender o casal", contou a australiana.

Parecia perfeito: três dias sem os filhos, apenas ela e o mozão. O problema foi que, lá, Amanda se apaixonou por outro homem que ela viu na conferência. A primeira vez que viu Jason foi definida por ela como uma "eletricidade forte e crua".

"Olhei para cima e imediatamente perdi o fôlego. Quando nossos olhos se encontraram, houve uma afinidade instantânea. Durante o jantar, eu estava animada e tagarela como sempre. Todos nós apreciamos uma ótima degustação. Quando o prato principal foi servido, Jason me ofereceu um pouco de vinho. Depois de um pouco de provocação e persuasão, eu concordei", relatou ela, de acordo com o "Sydney Morning Herald".

Após o jantar, Amanda acreditou estar vivendo algo "fora do comum".

"Ficou muito claro que a energia entre mim e Jason estava carregada de alguma forma. No entanto eu instintivamente entendi que isso era mais do que luxúria, algo que eu havia sentido muitas vezes antes. Eu também entendi que era mais do que apenas atração física."

Após o jantar, o marido subiu para a suíte enquanto Amanda ficou bebendo com Jason no bar do hotel. Ao se despedir, ela cochichou no ouvido do homem que ela definia como sua "alma gêmea": "Isso não acabou. Preciso te ver novamente."

Ao voltar para casa, Amanda tentou apagar o que acontecera na viagem, mas já era impossível. Foi quando ela tomou uma decisão drástica.

"Terminei o meu relacionamento com meu marido de 14 anos. A mulher que sempre foi tão carinhosa, tão planejada , tão organizada e tão clara sobre sua vida acabou de tomar a decisão mais dramática, que afetou seus entes queridos mais próximos: sua família."

No entanto, a história não teve o final dos sonhos. Amanda foi atrás de Jason e lhe contou o que fizera. Porém o "amor da sua vida" reagiu com frieza. A australiana levou um fora, contou ela no livro que escreveu sobre a decisão.