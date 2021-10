Mulher tira a roupa ao acusar funcionários de racismo no Shopping da Bahia; veja vídeo

Ao ter sido acusada de roubo por um funcionário das Lojas Americanas no Shopping da Bahia no último sábado (9), uma mulher alegou que teria sofrido racismo e abaixou as calças em público para mostrar que não havia roubado calcinhas do estabelecimento.

A mulher não teve identidade revelada, mas um vídeo vazado das câmeras de segurança do local apontam para um momento em que ela estaria colocando as vestimentas da loja, na sessão de lingeries, por baixo de sua blusa.

Assista vídeos:

Procurada, as Lojas Americanas afirmaram que repudiam veementemente qualquer tipo de preconceito e discriminação. "A companhia está apurando o ocorrido e se encontra à disposição das autoridades para apuração dos fatos”. Através de nota, o Shopping da Bahia, por sua vez, informou que "não teve qualquer participação na abordagem e que não foi envolvido pelo lojista na ocorrência. O shopping repudia qualquer tipo de discriminação e acompanha o desdobramento do caso".

A Polícia Civil foi procurada, mas afirmou que precisaria do nome da mulher para a.apurar uma possível queixa.